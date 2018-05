Iran : les entreprises françaises en première ligne

CORÉE DU NORD





Les préparatifs s'accélèrent en vue du sommet historique entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo est arrivé à Pyongyang mercredi. Cette visite non annoncée, la seconde en à peine quelques semaines mais sa première en tant que secrétaire d'Etat, est destinée à faire avancer les préparatifs du tête à tête inédit entre Donald Trump et Kim Jong Un.