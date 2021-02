La justice exhorte Veolia à suspendre le lancement de son OPA sur Suez

Dans un marché mondial de plus en plus soutenu et concurrentiel, Veolia veut créer un "super champion français", un "projet dans l'intérêt de la nation", selon son PDG Antoine Frérot. Le groupe a abattu ses cartes fin août, alors qu'un mois plus tôt son actionnaire Engie s'était dit "ouvert" à la cession de ses 29,9% dans Suez. Mais depuis, sa cible crie au "démantèlement", invoquant son propre potentiel, son plan stratégique, ses cessions pour lui permettre d'acquérir des activités de pointe.

Pour le directeur général de Suez, Bertrand Camus, cette offre publique d'achat serait "une alchimie à l'envers, pour transformer l'or en plomb". De leur côté, des élus ont exprimé de fortes craintes quant aux conséquences du projet, sur le prix de l'eau, le maintien de la concurrence, l'investissement et de l'emploi. Passé son soutien initial au projet de rachat de Suez par Veolia, l'État a semblé prendre ses distances ces dernières semaines et appelait plutôt "au dialogue". Le 18 janvier dernier, le ministre de l'Économie estimait qu'une solution amiable était "à portée de main". Ce lundi, Bruno Le Maire a annoncé saisir le gendarme de la Bourse.