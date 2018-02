L'Allemagne fait des bébés !

L'Allemagne atteint actuellement 792 000 naissances. Un record de taux de natalité qui dépasse 1,5 enfant par femme. Ce qui n'a pas été vu depuis 30 ans. En effet, les Allemandes ne pouvaient pas concevoir de bébés à cause de leur difficulté à concilier vie professionnelle et enfants. Mais avec son économie qui a redécollé, son faible taux de chômage et une bonne perspective d'emploi, ainsi qu'une politique nataliste volontariste, l'Allemagne a dépassé la France en natalité et possède plus de femmes qui travaillent qu'en France.



