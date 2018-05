L'annonce de la baisse du budget de la PAC inquiète le monde agricole

L'Union européenne a annoncé le 2 mai qu'elle réduirait de 5% le budget de la PAC à partir de 2021. Une décision qui n'enchante pas les opérateurs agricoles. Pour Arnold Puech d'Alissac, un agriculteur à Poissy-Poville, cette baisse fait peser un risque sur l'agriculture française et européenne. Qu'en pensent les autres opérateurs ?



