L'avertissement de la Cour des comptes à l'exécutif

La Cour des comptes a publié mercredi son rapport annuel sur les finances publiques. Les magistrats évoquent entre autres leurs doutes sur la trajectoire de baisse de la dépense publique et sur l'objectif de l'exécutif de ramener durablement le déficit sous la barre des 3%. D'autant plus que des dépenses supplémentaires, dont la reprise de la dette de la SNCF et la mise en place du SNU, ont été annoncées cette année. Quels sont les autres éléments de ce bulletin de note ? Quid des solutions proposées ?



