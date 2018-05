L'Etat a gagné deux milliards d'euros en amendes en 2017, grâce aux radars !

La Cour des comptes a publié son bilan des recettes des amendes de 2017. Elles se sont élevées à deux milliards d'euros, soit 9% de hausse en un an, avec dix-sept millions de contraventions. Ces recettes sont surtout dues aux radars. Comme celui de Lille qui a pu flasher 65 000 fois l'an dernier, sur une moyenne de 180 fois par jour. Les automobilistes se sentent, eux, victimes de cette chasse aux amendes que fait l'Etat.



