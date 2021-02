L'extension de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle abandonnée par le gouvernement Le terminal 2E de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, désert. − ERIC PIERMONT / AFP

CRASH - Le projet, qui piquait déjà du nez, est désormais réduit à néant. Dans Le Monde ce jeudi, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, annonce que l'extension de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle n'est plus d'actualité en raison des objectifs environnementaux du gouvernement, mais aussi de la crise sanitaire.

L'heure n'est plus aux rêves de grande envergure. Dans un article du Monde publié ce jeudi matin, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, annonce que le projet de construction d’un quatrième terminal à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le T4. "Le gouvernement a demandé [à Groupe] ADP d’abandonner son projet et de lui en présenter un nouveau, plus cohérent avec ses objectifs de lutte contre le changement climatique et de protection de l’environnement", déclare-t-elle, jugeant ces ambitions "obsolètes".

Un projet démesuré étant donné la crise du secteur aérien

Ce projet, estimé à près de 10 milliards d’euros, devait permettre d’accueillir jusqu'à 40 millions de passagers supplémentaires par an d'ici 2037 et environ 450 vols de plus chaque jour. Au-delà des problématiques environnementales, le projet, basé sur des perspectives de forte croissance du trafic, a également pris du plomb dans l'aile en raison de la crise sanitaire. En décembre 2020, le trafic n’atteignait que 25% du niveau pré-crise. Dans une note d'analyse datant du mois de juin, IATA, l'association internationale des agents de voyage, estimait un manque à gagner en 2020 de 84 milliards de dollars, soit un peu plus de 70 milliards d'euros, ce qui fait de cette année "la pire année dans l'histoire de l'aviation". Ces mêmes analystes attendent un éventuel retour à la normale à horizon 2023-2024, au mieux. "Nous aurons toujours besoin des avions, mais il s’agit d’être dans une utilisation plus raisonnée de l’aérien, et d’atteindre une baisse des émissions de gaz à effet de serre du secteur", indique Barbara Pompili.

Un nouveau cahier des charges résolument tourné vers l'environnement

Selon les vœux du gouvernement, le nouveau projet devra tourner autour de l’amélioration des infrastructures pour augmenter l’intermodalité avec le train, de l’essor de la géothermie pour chauffer l’ensemble de l’aéroport et de l'adaptation à des avions à hydrogène ou électriques, alors que le gouvernement français a annoncé en juin vouloir mettre au point un avion neutre en carbone d’ici à 2035. Si l'extension de l'aéroport aurait pu, selon Groupe ADP, générer "jusqu’à 50 000 nouveaux emplois directs et 225 000 nouveaux emplois soutenus", le gouvernement assure que le nouveau projet créera également des emplois. Il n'est de plus pas opposé à une augmentation à moyen terme de la capacité de Roissy si le projet ne dépasse pas les délimitations actuelles de l’aéroport, et donc n’implique pas d’artificialisation des sols, et s’il n’entraîne pas de hausse des émissions de gaz à effet de serre, précise Le Monde.

Un chantier qui accuse déjà 3 ans de retard

Le projet de Terminal 4, dont les travaux devaient à l’origine débuter cette année, avait pris trois ans de retard. Il avait notamment été retardé par un avis de l’autorité environnementale (AE), rendu en juillet 2019, qui décrivait une "équation impossible à résoudre" entre, d’un côté, l'augmentation massive du nombre de passagers et de vols mais aussi de la circulation automobile induite et de toutes les émissions de gaz à effet de serre associées au projet et, de l’autre, le respect des objectifs nationaux et internationaux de la France pour réduire ses émissions. À l’issue du rapport, le gouvernement avait demandé une "révision" du projet. Le conseil d’administration d'ADP, gestionnaire des aéroports parisiens de Roissy et d’Orly, devrait entériner la nouvelle décision de l'exécutif la semaine prochaine, fait savoir Le Monde.

C.A.