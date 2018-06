L'humeur de Bachelot : "Décidément, ce n'est vraiment pas de chance pour les premiers de cordée"

C'est bien connu, les contribuables ne sont jamais de bonne humeur lorsqu'il s'agit d'impôts. Or, vous allez enfin connaître le taux qui sera prélevé sur votre salaire ou votre pension de retraite. Notons que la réforme du prélèvement à la source, qui vient d'être enclenchée par le gouvernement, va profiter aux retraités et pénaliser les jeunes. Comment expliquer ce fait ?



Ce jeudi 7 juin 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'humeur de Bachelot", nous parle du prélèvement à la source. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 07/06/2018 présentée par Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.