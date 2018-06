L'humeur de Bachelot : "Vous aurez beau mettre du déodorant à la rose sur la merde, ça sent toujours la merde"

Bayer a décidé de racheter Monsanto, valorisé à 63 milliards de dollars. Le groupe allemand de la chimie a annoncé lundi vouloir supprimer la marque après son acquisition, mais veut continuer à en vendre les produits. Notons que le géant américain des OGM et des pesticides fait l'objet des critiques auprès des scientifiques et de la société pour ses méthodes et pratiques. Que reproche-t-on à la firme américaine ? Quid des enjeux de ce rachat ?



