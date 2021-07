L'impôt sur la fortune immobilière, en recul, a rapporté 1,56 milliard d'euros en 2020

L'année précédente, l'impôt avait rapporté 500 millions d'euros de plus. Selon le ministre, ce recul est lié au fait que les rentrées de 2019, soit près de 2,1 milliards d'euros, incluaient des sommes dues au titre de l’IFI des années précédentes et de l’ancien ISF,l'impôt sur la fortune que l'IFI a remplacé. "Si l’on ne regarde que les sommes dues au titre de chaque année, les recettes sont bien en progression, passant de 1,49 milliard en 2019 à 1,56 milliard en 2020" (+4,4%), a-t-il justifié.

Le ministre a à nouveau réfuté l'accusation selon laquelle la réforme serait "un cadeau aux riches" (l'ISF rapportait environ 4 milliards d'euros ) : "L’objectif de la réforme de la fiscalité du capital était d’avoir une fiscalité plus proche des standards internationaux et d’inciter à l’orientation de l’épargne vers des placements plus productifs. La réforme participe au fait que la France est devenue le pays le plus attractif de la zone euro. Elle contribue aussi à l’accélération du retour de contribuables français partis à l’étranger", se défend Olivier Dussopt.

Il a souligné "la grande hétérogénéité des contribuables assujettis à l’IFI" : "Un quart seulement a un patrimoine (immobilier) supérieur à 2,5 millions d’euros." Le ministre a ajouté que la réforme de la fiscalité du capital aurait coûté moins cher que prévu. Deux milliards d'euros auraient été dépensés pour cette réforme, qui comprend aussi le prélèvement forfaitaire unique ou la CSG sur les hauts revenus, et non cinq milliards, comme il était prévu, assure Olivier Dussopt.