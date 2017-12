L'Inde devrait doubler la France et le Royaume-Uni pour devenir la 5e puissance économique mondiale en 2018

L'Inde s'apprête à dépasser le Royaume-Uni et la France pour devenir, l'an prochain, la cinquième puissance économique mondiale, selon un rapport publié jeudi. Actuellement au 7e rang, l'Inde grimpera à la 5e place en 2018 puis à la 3e en 2032, affirme le Centre for Economics and Business Research (CEBR), un institut basé à Londres, dans son classement annuel.





L'économie indienne a certes été ralentie durant le premier trimestre, à cause du retrait brutal de la circulation des billets de banque de grande valeur en novembre 2016 et le lancement d'une réforme fiscale. La croissance est ainsi descendue à 5,7% au deuxième trimestre, avant de remonter à 6,3% au troisième trimestre.