La consommation de vin se porte bien

La consommation de vin en France a atteint les 27 millions d'hectolitres en 2017, soit une dépense de 481 millions d'euros en un an. Ces résultats nous placent après les Américains qui en consomment 22,6 millions d'hectolitres et avant les Italiens avec 22,6 millions d'hectolitres. Notons que les Français boivent plus de 2,5 verres d'alcool par jour, un fait inquiétant pour les spécialistes qui recommandent la taxation du vin.



