La croissance au plus haut depuis six ans en France

En 2017, l'économie française a connu une forte accélération. La croissance du produit intérieur brut (PIB) a atteint 1,9% en 2017, soit son plus haut niveau enregistré depuis 2011. Toutefois, ce chiffre est moins bon que la moyenne dans la zone euro, qui s'est établie à 2,5%. Mais, qu'est-ce qui explique cette reprise économique ? Cela signifie-t-il une baisse rapide du taux de chômage ? Éléments de réponse en plateau avec François-Xavier Pietri, notre spécialiste économie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 janvier 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.