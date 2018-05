La Filature Terrade, une des plus vieilles filatures de laine du pays

Il n'y a plus qu'une dizaine de filatures de laine en activité dans tout le pays. La Filature Terrade, installée à Felletin et dirigée par la quatrième génération, est une des plus vieilles d'entre elles. Des laines de moutons de races différentes, de chèvres et de yaks y sont traitées. Pour survivre à la concurrence chinoise, l'entreprise tente de s'adapter aux desirata de ses clients que sont les acteurs du prêt-à-porter, les fabricants de tapis et les éleveurs.



