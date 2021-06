La France, pays le plus attractif d'Europe : "C'est l'illustration que la politique du président fonctionne", selon Agnès Pannier-Runacher

Qu'importe la crise, les investissements étrangers sont toujours présents en France, et plus qu'ailleurs en Europe, selon un baromètre annuel publié ce lundi 7 juin par le cabinet EY. Sur LCI, Agnès Pannier Runacher a été invitée à réagir à ce titre et n'a pas caché sa satisfaction, attribuant ces bons résultats au travail mené par Emmanuel Macron depuis 2017. "C'est l'illustration que la politique d'attractivité voulue par le président de la république fonctionne", a assuré la ministre chargée de l'Industrie. "C'est la troisième année consécutive, et ça ne s'était pas passé avant, que la France est sur la première marche du podium pour les investissements directs étrangers. Et fait complémentaire, la France a autant de projets industriels que l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne réunis".