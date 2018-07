La gare Montparnasse paralysée : qui va payer ?

La crise s'aggrave à la gare Montparnasse. Après les motions et la pagaille, c'est l'heure de la facture. En effet, le coût des perturbations devrait s'élever à quelques millions d'euros. Exceptionnellement, la compagnie s'est engagée à rembourser intégralement les voyageurs dont le train a accumulé plus de trois heures de retard ce week-end. Par ailleurs, l'entreprise a été obligée de mettre en place des trajets alternatifs pour ses clients. Or, tout cela a un coût. Mais qui va payer ?