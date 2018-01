La Gaude : le ramassage des poubelles serait l'un des plus chers du territoire

Selon l'UFC-Que Choisir, chaque année, un habitant des Alpes-Maritimes paye en moyenne 171 euros de taxe d'enlèvement des ordures ménagères alors qu'un habitant de la Haute-Vienne par exemple n'en paye que 92 euros. Cette taxe est calculée en fonction de la valeur locative du bien et d'un taux décidé par la municipalité. Inclus dans la taxe foncière, son montant est souvent méconnu de la population. Il ne dépend ni du poids des poubelles ni de la qualité des services.



