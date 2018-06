La guerre commerciale pèse sur les marchés financiers

Le CAC 40 a perdu 2,5% en trois jours et 1,5% sur la seule journée de mardi. Aux Etats-Unis, l'indice historique Dow Jones est désormais perdant sur l'année, notamment à cause des tensions commerciales entre le pays et la Chine. Alors que la croissance économique européenne est déjà en phase de ralentissement, ces chamboulements sur les marchés financiers compliquent encore plus la situation. Comment cette guerre commerciale se manifeste-t-elle ? Quelles en sont les autres conséquences ?



