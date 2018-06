La loi Pacte pour doper la croissance des entreprises

Bruno Le Maire présente ce lundi la loi Pacte (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) en Conseil des ministres. Après la réforme du Code du travail et la baisse de prélèvement sur les entreprises, il s'agit du troisième volet des réformes pro-entreprise pour le gouvernement. Le coût des 70 mesures de cette loi est notamment estimé à plus d'un milliard d'euros, que l'Etat compte récupérer en supprimant certaines aides aux entreprises. Quelles en sont les mesures les plus marquantes ? Pourquoi la présentation de cette loi a-t-elle pris du retard ?



