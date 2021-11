La plateforme Wish déréférencée des moteurs de recherche pour des produits non conformes et dangereux

Coup dur pour Wish. Le site qui revend des produits bon marché principalement fabriqués en Chine pourrait, dans les prochaines semaines, disparaître des grands moteurs de recherche et des magasins d'application. Les services français de la répression des fraudes ont, en effet, fait une demande de référencement, a indiqué le Parisien ce mercredi 24 novembre, citant le ministère de l'Économie.

Cette sanction, très rarement prise, intervient au terme d'une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur la sécurité des produits vendus sur les places de marché en ligne. Sur 140 produits vendus sur Wish et analysés par l'instance, un nombre important avait été identifié comme "non conformes". Ainsi, 90% des appareils électriques analysés étaient considérés comme "dangereux", tout comme 62% des bijoux fantaisie et 45% des jouets.