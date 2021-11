La production mondiale de vin à un niveau "extrêmement faible", la France particulièrement touchée

Ce constat catastrophique est d'autant plus vrai pour la France, pays du Vieux Continent qui a "subi le plus durement les effets d'un millésime désastreux". Deuxième producteur mondial en 2020 derrière l'Italie, elle devrait ainsi passer à la troisième place, derrière l'Espagne, pour la première fois depuis 2013. La production italienne devrait, cette fois, atteindre les 44,5 millions d'hectolitres (-9% sur un an), un chiffre qui la place nettement devant l'Espagne - qui prévoit une production de 35 millions d'hectolitres (-14%) - et la France (34,2 millions d'hectolitres,-27%). Si ces prévisions se confirment, il s'agirait du "plus bas volume de production" dans l'Hexagone depuis 1957, note le directeur de l'OIV, Pau Roca.