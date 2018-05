La question du jour : comment expliquer les résultats exceptionnels de la vente de voitures ?

Le secteur automobile est en plein essor. En avril 2018, près de 200 000 véhicules ont été vendus sur l'ensemble du territoire. Une hausse de 9% qui profite aux constructeurs, notamment aux groupes français qui ont vu leurs ventes décoller. Comment expliquer le fait qu'on achète plus de voitures qu'avant ? C'est notre question du jour.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mai 2018, des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.