La question du jour : la victoire des Bleus va-t-elle booster notre croissance économique ?

Emmanuel Macron pourrait bénéficier d'un coup de pouce économique grâce à la victoire des Bleus au Mondial 2018. On dit souvent qu’il y a des conséquences inattendues pour un pays quand ce genre d'événement arrive, que ce soit en terme de croissance, de naissances ou encore de prénoms. En effet, c'est possible que les joueurs de foot aient une influence sur notre manière de nommer nos enfants. Alors, cette victoire pourra-t-elle booster notre économie ? C'est notre question du jour.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.