La question du jour : quelles sont les taxes qui ont le plus augmenté en 2018 ?

C'est probablement la cause des critiques qui visent le gouvernement sur la question du pouvoir d'achat. Pourtant, en janvier, les cotisations salariales ont baissé alors qu'en parallèle, les taxes augmentent. Quelles sont les hausses les plus marquantes en 2018 ? Le gouvernement en place est-il particulièrement créatif en matière fiscale ? Et fait-il mieux que ses prédécesseurs ? C'est notre question du jour.



