La reprise suffira-t-elle à venir à bout de la "dette Covid" ?

Après quarante ans de hausse contenue, mais constante, rares sont ceux qui ont connu la France sans dette, devenue comme une des briques les plus normales de nos finances publiques. Mais en un an, les différents plans de soutien à l'économie ont poussé son montant au-delà des 100% du PIB annuel. Un repère que la pandémie a tant relativisé qu'à la fin de 2021, c'est à plus de 122% du PIB que le compteur de la dette devrait s'arrêter, autour de 3000 milliards d'euros. Un montant qui pose de sérieuses questions pour l'avenir.

"Certains économistes vous disent que la dette ne coûte rien", explique à LCI Marc Touati, économiste et fondateur du cabinet ACDEFI, "or chaque année, les échéances de la dette nous coûtent 30 à 40 milliards d'euros, quand notre PIB augmenter de 35 milliards environ, donc c'est déjà la soutenabilité de la dette qui a de quoi inquiéter." Une dette contractée à des taux aujourd'hui nuls, voire négatifs, mais qui mettraient le dispositif en grand danger si les taux d'intérêts venaient à remonter. Sur la durée, c'est la course entre taux d'intérêts et croissance qui fait qu'un état peut tenir ses engagements, ou pas.

Plus que le niveau de la dette, c'est donc celui de la croissance que scrutent économistes et argentiers. En la matière, le gouvernement a récemment dû revoir à la baisse sa prévision de croissance pour 2021, à +6%. Et encore, la promesse est faite sous conditions : "s'il n'y a pas de troisième confinement et si on a une reprise économique relativement régulière à partir du 1er trimestre", prévient Patrick Artus, économiste en chef de Natixis. Un alignement des planètes à préserver à tout prix, car à défaut, "tout sera différent : ça voudra dire qu'il faudra attendre 2024 pour retrouver le niveau de PIB d'avant la crise, le chômage va monter beaucoup plus haut, les faillites d'entreprises aussi", ajoute-t-il.