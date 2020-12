La valeur du bitcoin poursuit sa hausse et atteint des niveaux records

Il y a quelques jours, la valeur du bitcoin franchissait une barre symbolique : celle des 20.000 dollars. Une hausse qui a ravi des investisseurs, mais qui ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Elle s'est en effet poursuivie, si bien qu'en ce 19 décembre, un seul bitcoin s'échange contre environ 23.500 dollars, soit plus de 19.000 euros. De nombreux analystes, y compris dans le secteur de la finance plus "traditionnelle", prédisent aujourd'hui sa démocratisation, même si l'histoire de cette cryptomonnaie est masquée par des fluctuations majeurs des cours.

Encore mal connu, le bitcoin a vu le jour en 2009, devenant alors la première cryptomonnaie décentralisée. Si en 2010, un Américain avait déboursé 10.000 bitcoins pour s'offrir deux pizzas, il pourrait aujourd'hui acheter avec une telle somme des pizzérias par dizaines. En effet, après avoir dépassé sa plus haute valeur historique il y a quelques jours, il a franchi la barre des 20.000 dollars. Cette hausse spectaculaire (un bitcoin s'échangeait contre 5.000 dollars à la mi-mars) s'est poursuivie, si bien que le cours actuel de 23.500 dollars pourrait encore augmenter.

Une série de signaux positifs font croire aux investisseurs que la cryptomonnaie, objet de spéculations intenses, pourrait se faire une place durable aux côtés des euros, dollars et autres yens. La célèbre plateforme Paypal a en effet investi massivement dans le secteur, et développé un service permettant d'acheter et de revendre des bitcoins, ainsi que plusieurs autres cryptomonnaies. Une première étape qui en appelle d'autres, se disent des spécialistes, qui anticipent sur une adoption plus large du grand public et estiment qu'il sera bientôt possible de régler une grande partie de ses achats avec une monnaie "virtuelle", dématérialisée.