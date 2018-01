Lait infantile contaminé : Emmanuel Besnier, le patron secret et "dur" de Lactalis

L'homme a la réputation de ne pas apprécier qu'on parle de lui. Aucun des portraits qui lui ont été consacrés dans la presse n'ont eu les honneurs d'une réaction, et il n'a jamais accordé une interview de sa vie. Pourtant le groupe d'Emmanuel Besnier est dans la tourmente depuis plusieurs semaines. Une enquête du Canard Enchaîné, datant 3 janvier 2018, a notamment révélé qu'une enquête interne avait conclu à la présence de salmonelles dans la fameuse usine de Craon (Mayenne) dès le mois d'août 2017, sans que Lactalis ne prenne de disposition.





Et alors qu'une grande partie de la grande distribution s'est rendue coupable d'avoir continué à vendre les produits retirés de la vente, certaines enseignes mettent en cause l'attitude du premier groupe laitier et fromager mondial. Des reproches repris jusqu'au sommet de l'État. Largement de quoi obliger le président-directeur pas quinquagénaire de Lactalis à sortir de sa réserve. Un exercice que n'aime pas, donc, Emmanuel Besnier, dont le nom est désormais sur les lèvres des suiveurs du scandale du lait contaminé.