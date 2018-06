Le bœuf français bientôt de retour en Chine

Nos éleveurs de bœufs vont pouvoir exporter à nouveau vers la Chine. Après 17 ans d'attente, l'embargo qui remonte à l'époque de la crise de la vache folle est levé. Les consommateurs chinois apprécient beaucoup la viande importée, qui a augmenté de 20% en un an. Ils devraient redécouvrir les saveurs de notre viande dès le mois de septembre 2018. La filière espère en exporter 30 000 tonnes par an.



