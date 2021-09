Le budget 2022 dévoilé mercredi, l'envol des dépenses attaqué par les oppositions

Une envolée des dépenses qui fait grincer des dents. Ce n'est pas une surprise, le dernier budget d'un quinquennat n'est jamais le plus ambitieux sur la maîtrise des dépenses, alors qu'il est traditionnellement amendé après la présidentielle et les législatives. Le projet de loi de finances 2022, que le gouvernement présente mercredi 22 septembre en Conseil des ministres, à sept mois du scrutin présidentiel, ne fait pas exception à la règle. Et ce, même si le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a défendu la "responsabilité" et le "sérieux" financier de l'exécutif, avec la fin affichée du "quoi qu'il en coûte".

Ce dernier budget du quinquennat d'Emmanuel Macron prévoit toutefois un gonflement de l'enveloppe allouée aux ministères. En juillet, Le Maire avait avancé le chiffre de près de 11 milliards d'euros supplémentaires. Sauf que depuis, les annonces de dépenses pleuvent (plan pour les indépendants, coup de pouce à MaPrimeRénov, Beauvau de la sécurité, transports publics...), dont certaines ne sont pas encore prises en compte dans ces 11 milliards d'euros.