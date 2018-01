Le chômage a fini l'année 2017 en quasi-stagnation

Les chiffres du chômage ont été publiés ce mercredi 24 janvier 2018, en fin d'après-midi. En décembre 2017, le nombre de demandeurs d'emploi a très légèrement baissé (- 0,1%), soit deux mille sept cents chômeurs de moins, en catégorie A. En ce mois de janvier 2018, la France compte 3 451 400 demandeurs d'emploi sans aucune activité. Et toutes catégories confondues, en incluant les départements d'Outre-mer, plus de six millions six cent mille personnes sont inscrites à Pôle emploi. Décryptage en plateau avec François-Xavier Pietri, notre spécialiste économie.



