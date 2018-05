Le cirque Pinder est placé en liquidation judiciaire

Le chiffre d'affaire du cirque Pinder a baissé de 35% en trois ans. Les gens vont moins souvent au cirque et les enfants vont à l'école le mercredi. Conséquence : Pinder se retrouve dans une situation économique précaire. Le géant du cirque se voit donc être obligé de renoncer à ses activités. Quel avenir pour le cirque traditionnel français ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.