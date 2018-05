Le déficit public passe sous la barre des 3% du PIB

Bruxelles considère qu'on est enfin revenu dans les clous. Si le déficit a baissé, c'est grâce à la croissance et aux rentrées fiscales qui se sont accéléré. Cette amélioration de nos finances publiques est pourtant un trompe-l’œil selon la Cour des comptes. En 2017, les frais de personnel en plus dans les ministères ont atteint les 10 milliards d'euros. Du jamais vu depuis six ans. À quoi peut-on s'attendre si l'Hexagone fait l'impasse sur les réformes de fond ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.