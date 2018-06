Le fiasco Autolib' : la faute à Bolloré, Hidalgo ou Uber ?

Dans ce contexte, "l'horizon de rentabilité d'Autolib' a été plusieurs fois repoussé", rappelle 6t. "En novembre 2013, Vincent Bolloré déclarait que 50.000 abonnés à l'année seraient nécessaires pour rembourser les 'charges annuelles'. (...) Début 2014, le groupe Bolloré estimait que pour atteindre l'équilibre financier, le nombre d'abonnés nécessaires était de 60.000 (...). Début 2015, Vincent Bolloré annonçait que le service serait rentable avec 82 000 abonnés. Au 27 novembre 2016, le service comptait 131 328 abonnés à l'année, et à l'occasion du 5e anniversaire d'Autolib’, le 5 décembre 2016, les responsables du service annonçaient attendre l'équilibre financier pour 2017 ou 2018".





Alors que le SAVM reproche au groupe Bolloré son optimisme concernant les perspectives futures d'Autolib', le groupe reproche, lui, au SAVM son "inaction" face aux difficultés rencontrées par le service. "On a proposé de nombreuses solutions, nous étions prêts à innover, à faire évoluer le modèle, même pour du free floating", indique Marie Bolloré, la dirigeante d'Autolib' et fille de Vincent Bolloré, dans Le Parisien. "Mais la moindre action doit être soumise à l’accord du syndicat mixte. Nous devons en plus constamment faire face à des contraintes, comme des fermetures de stations (400 bornes inactives en permanence), pour des travaux, des événements. Et à côté de cela, pour la journée sans voiture, qui sert pourtant à lutter contre la pollution, tous les VTC roulant au diesel étaient autorisés, et les Autolib’ interdites… On a le sentiment que notre délégation de service public n’est ni protégée, ni défendue."





Marie Bolloré admet que le groupe a péché par excès d'optimisme : "On pensait aussi qu’il y aurait plus de trajets banlieue-Paris, ou banlieue-banlieue, ce qui aurait fait des locations plus longues". Mais la cheffe d'entreprise reproche avant tout au SAVM de ne pas avoir tenté de mettre en place ses "propositions pour relancer le service, comme l’ouverture des voies de bus aux Autolib’, la fermeture des stations dans des endroits non rentables, dans les parkings souterrains parisiens et certaines en banlieue, la baisse de la redevance pour l’occupation des places".