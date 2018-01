Le gouvernement veut réduire la durée des soldes à 4 semaines dès 2019 et réfléchit à un "Black Friday" à la française

Rendez-vous incontournable pendant des décennies, les soldes d'hiver attirent de moins en moins de consommateurs. Pour remédier à ce manque d'intérêt croissant des Françaises et des Français, le gouvernement va proposer de réduire la période des soldes d'hiver et d'été de six à quatre semaines à compter de 2019, une mesure attendue par les professionnels pour "créer plus d'urgence et d'envie", annonce la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances Delphine Gény-Stephann dans une interview à paraître mercredi dans Le Parisien, et mise en ligne sur le site du journal.





À la demande des professionnels, des commerçants donc, le gouvernement va "proposer, dans le cadre de la loi Pacte ("Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises" annoncé pour le printemps 2018, ndlr) une réduction

des deux périodes - été et hiver - de six à quatre semaines", précise-t-elle dans son entretien au quotidien.