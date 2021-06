Le laboratoire Pfizer se fait-il des dizaines de dollars de marge par vaccin ?

Pour prouver que "Big Pharma" se "gave", l'élu de gauche s'appuie sur une étude de l'Imperial College London. Menée par une équipe de quatre chercheurs et ingénieurs de cette prestigieuse université britannique, elle a été publiée en décembre dernier. Les chercheurs expliquent effectivement, comme le montre le tableau ci-dessous, que la production d'une dose de vaccin utilisant la technologie à ARNmessager coûte entre 2,02 dollars et 0,61 dollar.

Seulement, cette étude possède plusieurs biais. Premièrement, les calculs sont basés sur une production de huit milliards de doses par an. On en est loin. La production du laboratoire américain, c'est deux milliards et demi de doses en 2021. Trois milliards prévues en 2022. Autre biais, celui-ci pointé par les chercheurs eux-mêmes, le prix présenté "n'est qu'une fraction du prix de vente du vaccin". L'équipe londonienne relève ainsi qu'il est "important de noter" qu'il faut additionner à ce prix de production des "coûts de conditionnement, de distribution, les dépenses de marketing, une marge de profit et les coûts de Recherche et développement". Des surcoûts loin d'être insignifiants. À titre d'exemple, la recherche pour le vaccin contre le coronavirus a coûté 748 millions de dollars à Pfizer.