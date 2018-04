Le mot de l'éco #11 : le salaire des grands patrons du CAC40

Les patrons du CAC 40 sont, de loin, les mieux payés de France. En moyenne, ils ont gagné plus 4,5 millions d’euros l’an dernier. Et leur salaire, c’est le sujet central des assemblées générales d’actionnaires dont la saison vient de commencer, et qui peuvent maintenant voter contre !





L’an dernier, ils ont refusé les 7,2 millions de salaire de Carlos Ghosn, le boss de Renault-Nissan. Et bien cette année, sa rémunération a baissé, à 5 millions. Mais ce montant, c’est pour Renault. Avec ses salaires de Nissan et de Mitsubishi, il touchera un peu plus de 14 millions d’euros… Il faut dire que Carlos Ghosn a fait de Renault le premier groupe mondial d’automobile et qu’il n’est pas le seul à être bien payé : la Ferrari, c’est le patron de Fiat-Chrysler, avec plus de 15 millions, tandis que le PDG de Volkswagen a touché 10 millions… en plein dieselgate.