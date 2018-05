LE MOT DE L'ECO #13 - Les privatisations tournent au casse-tête

EMISSION - Les privatisations, c’est la nouvelle poire pour la soif du gouvernement. L’idée, c’est de vendre des entreprises au prix fort pour investir dans l’innovation. Deux joyaux font saliver les experts de Bercy et les investisseurs boursiers, la Française des Jeux et les Aéroports de Paris. Privatiser ces deux cash machine, c’est s’assurer pour l’Etat, sans se fatiguer beaucoup, une rentrée de cash de 10 milliards d’euros. Mais ces privatisation soulève des problèmes.Les Aéroports de Paris, c’est stratégique, on ne peut pas vendre ça à n’importe qui. Avec la Française des jeux, c’est un problème de santé publique qui se pose. 200 000 personnes en France sont des addictes au jeu. Qui va les protéger si le loto tombe dans le privé ? Ce qui paraissait une idée toute simple au départ est en train de devenir un casse-tête pour le gouvernement.