LE MOT DE L'ÉCO #14 - La mondialisation heureuse ( ?)

Les français profitent à plein des produits fabriqués dans des pays à bas salaires, comme la Chine, le Brésil ou encore certains pays de l’Europe de l’Est. Une étude de la Banque de France montre que, en 2014, en achetant ces produits beaucoup moins chers, les Français ont économisé 30 milliards d’euros ! Cela représente une économie de 1000 euros par an et par ménage. Le revers de la médaille, ce sont les emplois perdus pour l’industrie française. Depuis les années 2000, on a détruit 1 million d’emplois dans nos usines. Notre chance, c’est que dans le même temps, on en a créé 1,7 million dans les services !