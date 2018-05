LE MOT DE L'ÉCO #15 - Pourquoi les frais de tenue de compte en banque devraient arrêter de grimper

En plus des frais classiques, qui s'élèvent à environ 200 euros par an, les banques font payer à leurs clients des frais de tenue de compte qui contribuent, selon François-Xavier Piétri, à "payer leurs propres frais". Et en cinq ans, le montant de ces frais a été multiplié par trois, passant de 6,60 euros par an à plus de 18 euros en 2017. Mais selon le site Panorabanques.com, la hausse devrait faire une pause en 2018. Les banques classiques, qui facturent le plus de frais, commencent à prendre très au sérieux les banques en ligne, beaucoup moins chères. Or, de plus en plus de Français changent désormais d'établissement bancaire. Une démarche aujourd'hui très facile à réaliser. Alors, faites jouer la concurrence !