Le mot de l'éco #17 : le livret A, pas rentable mais si populaire

Le livret A n'est pas le placement du siècle. Dans toute son existence, il n'a été rentable qu'une année sur deux. Il est rare que son taux soit supérieur à celui de l'inflation. Un exemple ? En 1981, le taux était à 8,5%, un record ! Sauf que l'inflation était à l'époque supérieure à 13% ! Concrètement, cette année-là, votre livret A a baissé de 5%.





En 2017, on n'est pas loin de gagner de l'argent : l'an dernier, il était à 0,75%. C'est maigre, mais l'inflation n'était que de 1%. Donc, je n'ai perdu que 0,25%. Mais qu'importe, car le but du livret A n'est pas la rentabilité mais la précaution : c'est l'argent qu'on met de côté, pour les études des enfants, ou en cas de coup dur.





En 2020 sera instauré un taux plancher de 0,5% pour ce produit d'épargne. Une mesure cosmétique, puisque dans toute son histoire, le taux n'a jamais été plus bas que ce niveau. C'est une annonce politique, pour un livret qui demeure très populaire : on compte plus de 55 millions de livret A en France, soit environ 280 milliards d'euros. Ce n'est pas demain la veille qu'un ministre jouera avec le feu sur le livret A.