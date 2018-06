Le mot de l'éco #18 - Le fameux "trou de la Sécu" est presque bouché, mais les efforts ne sont pas terminés

Ça y est : il est bouché ! Le trou de la Sécurité sociale n’est plus qu’un mauvais souvenir. En 2018, son déficit devrait s’élever à 300 millions d’euros, rien en comparaison du gouffre des années passées : en 15 ans, la Sécu a accumulé plus de 200 milliards de déficit. Mais si elle bascule dans le vert, c’est d’abord grâce à la croissance et à la reprise de l’emploi, avec à la clé plus de cotisations dans les caisses. Si on veut que la Sécu reste à l’équilibre, même les années de vaches maigres, il faudra continuer de serrer la visse des dépenses de santé et réformer les retraites. C’est justement ce que prévoit le gouvernement.