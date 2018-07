Le mot de l'éco #19 - L'administration fiscale en quête de modernisation

Avec plus de 100.000 agents, et 8 milliards d’euros de budget annuel, l’administration fiscale est la deuxième en France, derrière l’Education nationale. Et pourtant, selon la Cour des Comptes, ça ne marche pas très bien. En France, il y a 4.000 Centres des impôts. Le problème, c’est que près de la moitié d’entre eux emploie moins de 10 ou même 5 agents. Dans ces " mini-centres", si vous appelez au téléphone, 4 fois sur 10, on ne vous répondra pas, si vous vous déplacez : vous attendrez en moyenne 3 h. Plus grave : l’informatique du fisc est vétuste, alors que c’est le fer de lance de la modernisation. Du coup, le fisc a mis le paquet pour que la retenue à la source, en vigueur début 2019, se passe dans de bonnes conditions. Et à Bercy, on prie pour que ça marche.