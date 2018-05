Le PDG d'Air France annonce sa démission

La compagnie Air France traverse des moments difficiles avec ses treize journées de grève et ses deux mois de conflits. Par ailleurs, l'annonce de la démission de son PDG, Jean-Marc Janaillac, n'arrange en rien à la situation. Ce dernier a effectivement posé sa démission, comme prévu, après que son projet d'accord fut rejeté par le personnel. De leur côté, les syndicalistes maintiennent une certaine pression et menacent de poursuivre la grève.



