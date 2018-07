Le problème de recrutement chez les PME devient alarmant

Les PME sont confrontées à une pénurie de candidats. Dans les domaines de l'industrie, des services et du transport, près de quatre entreprises sur dix trouvent des difficultés à embaucher. De ce fait, elles sont contraintes de revoir à la baisse leur chiffre d'affaires. A quoi est dû ce phénomène ? Comment les PME affrontent-elles la situation ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.