Le surendettement recule, mais reste un fléau

Le nombre annuel de dossiers déposés à la Banque de France a diminué de 13% entre 2014 et 2017, soit 30 000 dossiers en moins par an. Notons que le taux avait bondi de 30% entre 2007 et 2011 à cause de la crise financière. Désormais, il reste un peu plus de 180 000 dossiers à traiter et de très nombreux dossiers ont été renégociés. Par ailleurs, entre 2012 et 2017, la masse des crédits à la consommation a baissé d'un tiers. Peut-on dire que les Français plus raisonnables dans leurs achats ? Quid des dossiers de surendettement ?



