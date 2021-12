Le taux d'emploi en France est-il le plus élevé "depuis un demi-siècle" ? Bruno Le Maire raconte son éprouvante contamination au coronavirus. − Ludovic MARIN / AFP / POOL

EMPLOI - Bruno Le Maire s'est félicité ce jeudi de son bilan à Bercy, arguant notamment que le taux d'emploi est "le plus élevé depuis un demi-siècle". C'est vrai, mais à contextualiser.

Il était venu défendre son bilan bec et ongles. Invité à débattre ce jeudi 9 décembre sur France 2 face à Eric Zemmour, le ministre de l'Économie a tenu à donner une flopée d'arguments pour contrer l'idée selon laquelle la France serait en déclin, comme aime le répéter l'ancien polémiste. Face au nouveau candidat à la course à l'Élysée, Bruno Le Maire s'est donc réjoui de donner une "bonne nouvelle" aux Français : "Le taux d'emploi est le plus élevé depuis un demi-siècle". Qu'en est-il réellement ?

Du jamais vu depuis 1975

Cet indicateur économique définit, selon l'Insee, le "rapport entre le nombre de personnes en emploi et le nombre total de personnes". Habituellement, ce taux n'est pas calculé sur l'ensemble de la population, mais sur la population âgée de 15 à 64 ans, celle conventionnellement appelée "en âge de travailler". Or, il est vrai que ce chiffre est particulièrement élevé depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), le taux d'emploi chez les 15-64 ans est relativement stable depuis 2018, fluctuant autour de 65%. En 2020, ce taux s'est établit à 65,3%, soit du jamais vu depuis quarante ans. La dernière fois, c'était en 1980. Ceci dit, le vrai record remonte à 2019. Dans un rapport sur le sujet publié en juillet 2020, la direction des statistiques (Dares) rattachée au ministère de l'Économie, soulignait que le taux d'emploi des 15-64 ans s'établissait à 66% au 4e trimestre 2019. "Son niveau le plus élevé depuis 1975", première année pour laquelle cette mesure est disponible.

Cependant, et contrairement à ce qu'affirme Bruno Le Maire, cet indicateur n'est pas la preuve que "des personnes reviennent sur le marché du travail". En réalité, la hausse de ce taux est essentiellement liée à deux phénomènes. Le premier, c'est l'arrivée de plus en plus massive des femmes sur le marché du travail. Dans son dernier rapport sur le sujet, la direction de la statistique notait ainsi que la hausse de cette mesure"profite uniquement aux femmes". Comme l'illustre le graphique ci-dessous, tandis que le taux d'activité chez les hommes a baissé en quarante ans, passant de 79% en 1980, à 68,5% aujourd'hui, c'est l'inverse chez les femmes. Le taux d'emploi a augmenté de dix points, passant de 52% à 62%.

Taux d'emploi selon le sexe de 1975 à 2020 − Insee

Tendance à laquelle il faut ajouter celle des départs de plus en plus tardifs à la retraite après les réformes successives. Le taux d'emploi des 50-64 ans a, lui aussi, progressé de manière spectaculaire. Depuis 2009, il a avancé de 10,3 points ! La raison : "Le recul de l’âge moyen de départ à la retraite", du propre aveu de la Dares. Il est donc trompeur de prendre cet indicateur pour se féliciter des réformes du gouvernement actuel, le taux d'emploi étant le fruit d'évolutions sociales bien plus larges. Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur Twitter : @verif_TF1LCI.

Felicia Sideris Twitter

