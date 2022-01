VIDÉO - Le taux du Livret A va doubler, annonce Bruno Le Maire sur TF1

PLACEMENTS - Invité dans le 13H de TF1 ce vendredi, le ministre de l'Économie a révélé à quel taux le Livret A sera revalorisé le 1er février prochain : 1%. Le Livret d'épargne populaire (LEP) le sera de son côté de 2,2%.

C'est le placement le plus plébiscité par les Français : 55 millions de personnes possèdent un Livret A, et beaucoup y ont épargné pendant la crise sanitaire. Alors que son taux n'avait jamais été aussi bas, à 0,5% en moyenne, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé en exclusivité sur le plateau du 13H de TF1 ce vendredi 14 janvier à quel pourcentage il serait revalorisé à compter du 1er février : le taux sera désormais de 1%, une hausse destinée à compenser l'inflation actuelle qui pèse sur les finances des ménages. "Le taux du livret A va doubler au 1er février", a indiqué Bruno Le Maire.

Jusqu'alors, Bercy n'avait encore avancé aucun chiffre officiel. "Le taux du livret A augmentera en janvier", avait seulement annoncé Bruno Le Maire le 13 décembre sur BMTV/RMC. Les économistes avaient toutefois prédit une revalorisation à hauteur de 0,8%, en tenant compte notamment de la progression de l'inflation, moyenne qui entre dans le calcul du rehaussement du taux du Livret A. Cette hausse du taux du Livret A est inédite, après une chute continue depuis août 2011, date de sa dernière revalorisation à hauteur de 2,25%. Par ailleurs, le livret de développement durable et solidaire va aussi passer à 1%. Le Livret d'épargne populaire (LEP) sera quant à lui revalorisé à 2,2%, contre 1% aujourd'hui, "parce qu'il est directement indexé sur l'inflation". Ce placement est revanche accessible seulement suivant un certain niveau de ressources : "Tous les Français qui gagne moins de 20.000 euros par an y ont droit", a rappelé le ministre. Par exemple, un couple avec enfant ne doit pas toucher plus de 2500 euros par mois pour pouvoir y prétendre.

Le Livret d'Épargne Populaire "protège mieux contre l'inflation"

Mais si ce livret pourrait concerner 15 millions de Français, seuls 7 millions en ont ouvert un dans les faits. "C’est très dommage, parce que sa rémunération monte à plus du double de celle du livret A", a insisté Bruno Le Maire, qui souhaite inciter les Français éligibles à franchir le pas. "Nous allons demander aux banques de faire la promotion de ce livret et nous enverrons dans les prochains jours par la direction générale des finances publiques un mail à tous les Français qui y ont droit pour les inviter à ouvrir un livret qui les protège mieux contre l’inflation", a-t-il annoncé. Avant de déclarer :"C’est une façon de protéger le pouvoir d’achat des Français face à cette inflation qui les inquiète beaucoup". L'ensemble de ces revalorisations "sont les recommandations du gouverneur de la Banque de France", a par ailleurs fait valoir le ministre. C'est ainsi le Livret d'épargne populaire (LEP) qui sera le plus indexé sur les chiffres récents de l'inflation, qui atteignent ces derniers mois des sommets en France : les prix à la consommation ont progressé de 2,8% en décembre et en novembre, a indiqué vendredi l'Insee. Le niveau de la hausse des prix en France est ainsi au plus haut depuis 2008. Les prix de l'énergie et du pétrole ont en particulier fortement augmenté : sur un an, ils s'affichent en hausse respectivement de 18,5% et de 22,6%. Les prix alimentaires ont de leur côté grimpé de 1,4% en décembre sur douze mois, avec un net rebond pour les produits frais (+3,3%), dont les légumes frais (+3,5%), tandis que les prix du pain et des céréales ont augmenté de 1,7%.

"J’ai la conviction que d'ici à la fin de l’année 2022, cette inflation va diminuer"

Malgré sa revalorisation, le Livret A reste quant à lui en décalage par rapport au cours de la hausse des prix. "Le livret A sert à rémunérer l’épargne des Français, mais aussi à financer le logement social, et on y est tous attachés. Il est important qu’il puisse se financer dans de bonnes conditions", a justifié Bruno Le Maire. La Caisse des dépôts (CDC), la banque publique qui assure la rémunération de 60% de l’argent collecté sur le livret A, accorde en effet des prêts pour des projets de logement social indexés sur le taux de ce livret. Une forte revalorisation a donc des retombées négatives sur le secteur. "J’ai la conviction que d'ici à la fin de l’année 2022, cette inflation va diminuer, on est aujourd’hui à son pic. C’est le moment où c’est le plus difficile et où nous agissons", a également assuré le ministre. Dans un communiqué, la Banque de France souligne quant à elle que "une baisse de l’inflation sous 2 % d’ici la fin de 2022" est à prévoir, et qu'en conséquence, "le calcul du taux du livret A évoluera en conséquence en 2023". Ces revalorisations vont de pair avec un ensemble de mesures déployées par le gouvernement pour tenter d'atténuer les effets de l'inflation, en particulier pour les ménages modestes, au rang desquelles par exemple un chèque inflation de 100 euros pour ceux qui perçoivent moins de 2000 euros nets par mois et une limitation de l'augmentation des prix de l'électricité à 4% en 2022 pour tous les particuliers et entreprises. "C'est massif", a commenté Bruno Le Maire au sujet de cette dernière mesure.

"Au 1er février, la facture des Français aurait dû augmenter de 35%, ce qui était délirant et insupportable pour des milliers de compatriotes", a ainsi souligné le ministre de l'Économie, expliquant que les factures pouvait grimper de "300, 350 ou 400 euros de plus" dans certains cas. Quant au refus du gouvernement de baisser les taxes sur les carburants, "ils ne sont pas l’avenir que nous voulons pour la France", a-t-il défendu, estimant qu'"on ne peut pas vouloir à la fois décarboner, lutter contre le réchauffement climatique et inciter à la consommation de produits fossiles". "Nous n’avons cessé d’agir depuis des mois pour protéger le pouvoir d’achat. Nous resterons vigilants et attentifs dans les semaines qui viennent (...) à cette augmentation des prix, à l’impact sur la vie quotidienne des Français", a-t-il martelé.

