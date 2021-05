Le temps d'une matinée, Bernard Arnault est devenu la première fortune mondiale

Une première en six ans. Pour la première fois depuis 2015, un Européen a figuré en première position du classement Forbes des personnalités les plus riches du monde. Durant quelques heures, du moins. Entre l'ouverture de la séance à Paris à 7h30 et celle de New York, Bernard Arnault, le patron de LVMH (Dior, Louis Vuitton...) a en effet détrôné Jeff Bezos, le patron d'Amazon, en se hissant à la première place de ce classement qui est actualisé en temps réel en fonction des cours de Bourse.

Dès 14h15, le classement initial avait repris ses droits. La fortune de Bernard Arnault était ainsi évaluée à 186,5 milliards de dollars, derrière celle de M. Bezos (187,7 milliards), mais devant celle d'Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX (147,6 milliards) et de Bill Gates (125,9 milliards), le fondateur de Microsoft.