Les chiffres derrière Stellantis, nouveau géant de l'automobile

À 99%, les actionnaires de PSA ont validé ce qui restera comme la plus grande fusion du marché automobile de mémoire récente. PSA va donc absorber FCA, le consortium qui rassemble Fiat et toutes les autres marques que l'Italien avait fait tomber dans son escarcelle au fil du temps.

Seuls les plus agiles, dans un esprit darwinien, survivront. - Carlos Tavares, Président de directoire de PSA, et directeur général de Stellantis

C'est en tout cas le message que les investisseurs ont, cette année, fait passer à toute la filière. L'américain Tesla, spécialiste de la voiture électrique, mais aussi de ses batteries, a ainsi vu sa valeur en bourse bondir pour dépasser les 700 milliards de dollars. Soit autant que l'addition de tous les grands constructeurs mondiaux mis bout à bout. Tesla, qui en 2020, n'a pourtant vendu que 500.000 véhicules mais qui, lui, n'a pas besoin de se réinventer à l'aube d'un avenir tout électrique. Message bien reçu chez PSA : comme le reconnaissait récemment Carlos Tavares, président du directoire du groupe, et futur directeur général de Stellantis, "seuls les plus agiles, dans un esprit darwinien, survivront."

Première conséquence de la fusion : à eux, les groupes affichent un catalogue sans égal, au moins en nombre. PSA, aujourd'hui, c'est non seulement Peugeot, Citroën, et DS, mais c'est aussi les marques rachetées en 2017 à General Motors, comme l'allemande Opel et l'anglaise Vauxhall. À celles-ci, FCA apporte dans sa corbeille ses marques emblématiques, Fiat bien sûr, mais aussi Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Abarth, à côté des marques américaines venues de sa fusion avec Chrysler, comme Dodge, Jeep, et les pick-ups de RAM. Une profusion de marques dans lequel le nouveau groupe pourrait ne pas tailler. C'est en tout cas ce qu'affirmaitle président du directoire de PSA Carlos Tavares fin 2019. A cettte époque, il ne voyait "pas de nécessité de supprimer des marques" parmi les 14 que va compter le groupe. Au tableau de chasse, ne manque en fait que Ferrari, dont Fiat s'était séparé en 2016.

Outre les marques automobiles, le nouveau groupe englobe aussi sous-traitants et sociétés de services dans et autour de l'automobile. Des filiales dans le crédit et le leasing, mais aussi l'équipementier Faurecia, les sites de pièces détachées Mister Auto et de véhicules d'occasions Spoticar, et le service de location à la demande Free2Move. Surtout, FCA apporte à l'ensemble ses branches sidérurgiques et robotiques, Teksid et Comau. De quoi offrir au nouveau groupe une intégration verticale qui, elle aussi, lui donnerait un avantage concurrentiel... même si tout ici ne devrait pas survivre à la fusion.