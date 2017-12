Le chômage en baisse en novembre, mais stable sur l’année 2017

Dans les colonnes du quotidien espagnol El Mundo, Emmanuel Macron a confié qu’il espérait "des résultats significatifs au bout de 18 à 24 mois après la réforme du Code du travail". En clair : une baisse réelle du chômage. Avant lui, François Hollande en avait fait une promesse de campagne et une condition sine qua non pour se représenter. On connaît la suite. L'actuel président de la République sera-t-il plus efficace dans le domaine ? Alors que le Canard Enchaîné a dévoilé de nouvelles mesures pour contrôler plus sévèrement les demandeurs d'emploi, la courbe du chômage diminue doucement : - 0.8% en novembre pour les chômeurs de catégorie A, soit sans aucune activité. Ils sont aujourd'hui 3.712.100 en France.